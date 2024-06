Pieniądze na dziecko od państwa w 2024 roku. Oto świadczenia, które możemy otrzymać [24.06.2024 r.]

Rodzice wychowujący dziecko mogą liczyć na kilka świadczeń i dodatków, które mogą podreperować domowy budżet lub zapewnić dziecku dodatkowe zajęcia, wyjazdy. Wsparciem dla rodzin z co najmniej trójką dzieci jest dodatkowo Karta Dużej Rodziny, która upoważnia do wielu ulg w życiu codziennym.

Wychowanie dziecka wiąże się z ogromnym trudem włożonym przez rodziców, ale także sporymi kosztami. Na początku to pieluchy, ubranka, zabawki. Z każdym rokiem potrzeby dziecka rosną, co odczuwa portfel rodziców.

Dodatki takie jak: 800 plus, 300 plus, becikowe i wiele innych dają ponad 200 tys. złotych przez 18 lat. A to nie wszystko! Zobaczcie, jakie świadczenia przysługują rodzicom.