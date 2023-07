Pierwsza tężnia solankowa powstanie we Włocławku. Ogłoszono przetarg - mamy zdjęcia

Starostwo Powiatowe we Włocławku ogłosiło przetarg na dostawę i montaż tężni solankowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” przy ul. Szpitalnej we Włocławku.

Oferty w formie pisemnej Starostwo Powiatowe we Włocławku przyjmuje do piątku, 14 lipca 2023 roku, do godz. 10. Termin realizacji zamówienia jest również bardzo krótki. Pierwsza tężnia we Włocławku ma stanąć przy Powiatowym Centrum Zdrowia już do końca 31 lipca 2023 roku.