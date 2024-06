Pierwsze decyzje z CUK Aniołach Toruń po awansie. Zostaje Krzysztof Stelmach i siatkarz-symbol drużyny

Przedłużenie kontraktu z trenerem Krzysztofem Stelmachem było formalnością. W poprzednim sezonie drużyna pod jego wodzą wygrała II ligę i awansowała do ćwierćfinału Pucharu Polski. Doświadczony szkoleniowiec wreszcie spełnił marzenia wszystkich kibiców Aniołów. Zadanie na kolejny sezon jest proste: spokojne utrzymanie i walka o play off w Tauron I lidze.

Krzysztof Stelmach: - Jestem dumny z zespołu, klubu i myślę, że nasza współpraca będzie coraz lepsza. Większość zespołu zostanie z nami. Dla mnie to fajna sprawa, bo nie będziemy musieli się już poznawać. Cele na kolejny sezon? Nie stawiam sobie żadnych, od tego jest zarząd klubu.

Pierwszy kontrakt z siatkarzem także był dość oczywisty. Bez Jakuba Skadorwy trudno sobie wyobrazić toruński zespół, 26-letni atakujący związany jest z klubem od samego początku jego istnienia. Oferty gry w I lidze miał przed rokiem, gdy Anioły potknęły się w półfinale, ale wtedy oświadczył: - Gdy przyszedłem do Torunia, to wiedziałem jaki jest cel, jakie są ambicje w klubie. Obiecałem sobie, że dopóki tego nie osiągnę, to nie chcę odchodzić.