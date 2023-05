Pierwsze zatrucia pszczół w regionie. Pszczelarze apelują do rolników

Podkreśla to również Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa: - Rolnicy stosujący środki ochrony roślin są zobligowani do uwzględniania wymogów integrowanej ochrony roślin, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 kwietnia 2013 r. Jednym z podstawowych jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności dotyczy to pszczół.

- Tyle się mówi, tyle apeluje, ale ciągle nie dociera, nawet do policji – podkreśla Jan Lonser. - Dwa radiowozy minęły pole rolnika, który wykonywał opryski w południe i żaden się nie zatrzymał. Przecież służby są od zwalczania przestępczości, a zabijanie pszczół to przestępstwo przeciw ludzkości, prawo tego zabrania!

- Z 25 rodzin pszczelich zostały mi trzy – ubolewa Jan Lonser, który ma pasiekę pod Świeciem w kierunku Laskowic. W tej samej okolicy wszystkie rodziny stracił inny pszczelarz: Czesław Wejner. - Proszę zaapelować do rolników o opamiętanie się i niepryskanie kwitnącego rzepaku w ciągu dnia – zwrócił się do „Pomorskiej”.

Najbardziej skuteczne opryski są po północy

I podaje liczby: wzrost plonu koniczyny czerwonej dzięki zapylaczom wynosi od 50 do 80 proc., lucerny – 65 proc., ogórków - od 75 do 90 proc., słonecznika i rzepaku - o 30 proc.

Pszczelarz nie zawsze może udowodnić szkodę

I tak przez niewłaściwe opryski tracą i rolnicy, i pszczelarze. - Żeby odbudować pasiekę, muszę wydać ok. 30 tys. zł – mówi Jan Lonser.

Teoretycznie może on dochodzić odszkodowania, ale wiąże się to z pobraniem prób zatrutych pszczół i wysłaniem ich do analizy toksykologicznej. - Ale moje pszczoły nie wróciły do uli. Mam ich szukać w polu? Niestety, nie mogę udowodnić swoich szkód - ubolewa Lonser.