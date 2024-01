Pierwszy raz w historii polskich kolei. Pesa popłynie, żeby jeździć w Afryce. Zobaczcie pociąg na Ghany!

We wrześniu 2023 roku Pesa podpisała umowę na dostawę spalinowych składów dla kolei z Ghany. Bydgoska firma wyśle tam, na dobry początek, dwa pociągi, natomiast opcjonalnie ma to być 10 kolejnych składów.

Pociąg Link jest gotowy. Przechodzi testy

Jako pierwszy do Ghany trafi Link.

- Właśnie kończymy testy tego pociągu i wkrótce będziemy mogli przekazać go naszemu klientowi z Afryki - mówi w rozmowie z nami Piotr Mazurek, ekspert ds. projektów strategicznych i komunikacji w Pesie.

Kontrakt egzotyczny!

Zaś portal nakolei.pl pisze, że Afryka będzie trzecim kontynentem, po Europie i Azji, na który dostarczone zostaną pojazdy wyprodukowane w Polsce. Ghana natomiast to pierwsze afrykańskie państwo, które zakontraktowało pociągi w Pesie. „To nowy rozdział w historii firmy, która jak widać cieszy się dobrą renomą także na kontynencie afrykańskim. Warto bowiem wspomnieć, że to koleje Ghany zapytały o możliwość dostarczenia pociągów, a Pesa podjęła to wyzwanie”. Kontrakt nazywany jest „egzotycznym”.