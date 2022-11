Piętnasta Emerytura zostanie wypłacona w 2023 roku? Możliwe kolejne dodatkowe świadczenie dla seniorów [17.11.2022 r.]

15. emerytura ma zostać wypłacona w 2023 roku przed wyborami - ustalił portal wyborcza.biz. Zielone światło na wypłatę kolejnego świadczenia miał dać nawet prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński.

Portal dowiedział się, że "piętnastka" ma być świadczeniem jednorazowym. Ma być wypłacona na takich samych zasadach, jak trzynasta emerytura. Nie obowiązywałoby tu zatem kryterium dochodowe, tak jak w przypadku czternastej emerytury.

Każda osoba uprawniona do pobierania emerytury i renty otrzymałaby zatem 15. emeryturę w wysokości emerytury minimalnej. W przyszłym roku ma to być 1588,44 złotych brutto. Jeżeli 15. emerytura zostałaby zwolniona z podatku PIT, to seniorom potrącona zostanie jedynie składka zdrowotna. Na rękę otrzymaliby zatem około 1445 złotych.

Temat 15 emerytury dla seniorów pojawił się już podczas kampanii wyborczej w 2020 roku. Wówczas o możliwości pojawienia się kolejnego świadczenia mówił Andrzej Duda. Teraz w czasach inflacji i trudnej sytuacji gospodarczej temat znowu się pojawił.