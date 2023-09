Pigwa - do ciast i dżemów. Sprawdzamy, jak pigwa wpływa na nasz organizm [8.09.2023] (iwo)

Pigwa to owoc znany ze swoich licznych właściwości. Najlepiej smakuje w formie przetworzonej, jako sok czy konfitura. Jakie są skutki spożywania pigwy, jak ten owoc wpływa na nasz organizm, zobacz na kolejnych slajdach w galerii >>> pixabay Zobacz galerię (8 zdjęć)

Pigwa to owoc coraz bardziej ceniony i poszukiwany. Jeśli nie mamy jej w ogrodzie, warto wybrać się na targowisko. Tu często jest sprzedawana bezpośrednio od producenta. Choć trochę się trzeba natrudzić, aby ją obrać, pokroić i przerobić, zdecydowanie warto podjąć ten wysiłek. Sok z pigwy dodawany do zimowej herbaty czy też nalewka z pigwy spożywane w rozsądnych ilościach mogą przynieść same korzyści dla zdrowia. Jak pigwa wpływa na twój organizm? O tym piszemy niżej.