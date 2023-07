Pijany kierowca miał zawieźć dzieci autokarem z Bydgoszczy nad morze

Wzorem lat ubiegłych Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy uruchomiła punkt kontroli busów i autokarów wiozących dzieci, młodzież i dorosłych na letni wypoczynek. By przebiegała ona sprawnie i zapewniała bezpieczeństwo oczekujących na wyjazd jak i odprowadzających najbliższych, policjanci wyznaczyli jedno miejsce pozwalające na sprawne jej przeprowadzenie. Niezmiennie jest to parking przy Hali Widowiskowo-Sportowej Łuczniczka przy ul. Toruńskiej 59 w Bydgoszczy.

Policjanci podczas kontroli sprawdzają przede wszystkim stan trzeźwości kierującego i jego uprawnienia do kierowania pojazdem oraz stan techniczny pojazdu, który ma wpływ na bezpieczeństwo przewożonych osób i ważność jego badań technicznych.

Nie inaczej było w środowy poranek. Tuż przez 7:00 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy pojechali skontrolować, zgłoszony przez organizatora, autokar mający zawieźć dzieci do Łeby. Co do stanu technicznego pojazdu nie było zarzutów. Niestety, tego samego nie można powiedzieć o kierowcy. Przeprowadzone badanie jego stanu trzeźwości wykazało, że 51-latek wsiadł za kierownicę, mając niemal pół promila alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Organizator zapewnił innego kierowcę, który bezpiecznie wyruszył z dziećmi w drogę.