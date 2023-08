Piknik wojskowy w Nowem. Zobacz zdjęcia i wideo Jakub Keller

W słoneczną sobotę na stadionie w Nowem każdy mógł poczuć się jak żołnierz. Na pikniku wojskowym można było zobaczyć, dotknąć, a nawet zasiąść za sterami pojazdów wojskowych takich jak czołgi Abrams, Leopard, K2, KTO Rosomak, WR Langusta, Poprad oraz Rak. Można było też zobaczyć sprzęt, który na co dzień służy nasza armia. Organizatorzy przyznają, że poprzez organizację takich imprez zachęcają do wstąpienia do wojska.