Pikniki z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorialnej odbędzie się w Szubinie

Już trwają zapisy do sportowej rywalizacji w kategoriach „Rekrut" (do 18 lat) oraz "Terytorials" (powyżej 18 lat). W każdej z tych kategorii na uczestników czeka 200 darmowych pakietów startowych oraz medale dla najlepszych. Przygotowane konkurencje to m.in. pompki w czasie 1 min, próba szybkości w worku, bieg ze skrzynkami na czas i inne.