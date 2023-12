Piotr Adamczyk - żona. Tak teraz wygląda aktorka Karolina Szymczak, zagrała u boku Brada Pitta [5.12.2023]

Karolina Szymczak - wykształcenie

Karolina Szymczak - kariera filmowa

Jako aktorka debiutowała rolą Alkmeny w filmie "Herkules", w którym zagrała m.in. obok Dwayne’ a Johnsona.

Jeśli chodzi o produkcje polskie, Karolina Szymczak zagrała w takich produkcjach:

"Polityka" Patryka Vegi,

"Gwiazdy" Jana Kidawy-Błońskiego

"Diablo. Wyścig o wszystko"

"To musi być miłość"

W 2022 r. Karolina Szymczak zagrała w filmie "Babilon" u boku Brada Pitta. Tak to wspomina:

"Brad Pitt podszedł do mnie, przytulił mnie i powiedział, że jest w szoku, bo 33 lata pracuje w zawodzie i nie widział takiego performance'u. To było bardzo dla mnie miłe" - przyznała aktorka, co zacytował portal film.interia.pl na podstawie rozmowy opublikowanej w programie "Dzień dobry TVN".