Piotr Stramowski - tak wygląda nowa partnerka Majami z "Pitbulla". Mamy prywatne zdjęcia. Związek z Natalią Krakowską kwitnie [9.03.2024] OPRAC.: Iwona Góralczyk

Tak teraz wygląda Piotr Stramowski i jego nowa wybranka Natalia Krakowska. Aktor i neuromentorka pojawiają się razem na galach i premierach filmowych. Zamieszczają też swoje prywatne zdjęcia w mediach społecznościowych. Ich fotki pokazujemy w naszej galerii >>> AKPA Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Miłość Piotra Stramowskiego, jednego z najpopularniejszych, polskich aktorów, do Katarzyny Warnke, to już przeszłość. Dziś życiową partnerką Stramowskiego jest Natalia Krakowska. Co wiemy o nowej wybrance komisarza "Majami" z "Pitbulla"? O tym piszemy niżej i w naszej galerii.