Pippi Langstrump - tak dziś wygląda. Inger Nilsson ma już 65 lat, zobaczcie zdjęcia! [12.06.2024] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Inger Nilsson to szwedzka aktorka, której międzynarodową sławę przyniosła tytułowa rola w serii filmów opowiadających o przygodach Pippi Langstrump. Ta małą, rudowłosą, uśmiechniętą od ucha do ucha dziewczynkę kochał swego czasu cały świat. Jak dziś wygląda Inger Nilsson, która kilkadziesiąt lat temu grała Pippi Langstrump? Zajrzyjcie do naszej galerii.