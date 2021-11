Pirelli prezentuje nowy kalendarz na 2022 rok ze zdjęciami autorstwa Bryana Adamsa

Okładka winylowej płyty zawiera nie płytę, ale Kalendarz Pirelli 2022. Zatytułowany „On the Road” i ze zdjęciami autorstwa Bryana Adamsa. Jest to szczególny powrót, ponieważ zbiega się z obchodami 150-lecia Pirelli, dla którego logo zostało odsłonięte w tym samym czasie, co Kalendarz. Sama prezentacja jest również nowością – digitalowe wydarzenie, które wszyscy będą mogli oglądać od godziny 21:00 (czasu środkowoeuropejskiego) 29 listopada na www.pirelli.com.

Przez ponad dwadzieścia lat, oprócz sukcesów muzycznych, Bryan Adams zyskał również reputację fotografa, a poprzez zdjęcia do „On The Road” uchwycił życie artysty w trasie. To także temat piosenki o tym samym tytule – “On The Road” – którą kanadyjski muzyk skomponował do Kalendarza, a która znajdzie się również na jego kolejnym albumie.