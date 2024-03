Pisanki – tak ozdobisz jajka na Wielkanoc. Farbki, naturalne barwniki i zdobienia pisanek [17.03.2024 r.]

Pisanki i kraszanki – czym się różnią?

Pisanki to określenie ozdobionych na Wielkanoc jajek. Warto jednak wiedzieć, że w wielu regionach Polski oprócz pisanek, występują kraszanki. Jedne i drugie są kolorowe, barwione, malowane, ale różnią się wykończeniem.

- Czasownik ‘pisać’ oznaczał kiedyś ‘malować, rysować’ (litery się rysowało, a więc pisało) i to znaczenie do dziś zachowało się właśnie w nazwie PISANKA. W używanym w niektórych regionach Polski określeniu KRASZANKA widoczny jest ten sam rdzeń, co w słowach krasnoludek czy krasa ‘uroda’. Kraszanki krasimy, czyli dodajemy im krasy, a słowo krasa pierwotnie oznaczało barwę czerwoną, później rozszerzyło się na ‘piękna barwa’, a stąd już niedaleko do ‘piękność, uroda, ozdoba’. W niektórych okolicach do dziś stosuje się rozróżnienie: kraszanka – jajko tylko barwione, pisanka – jajko z wyrysowanymi lub wyrytymi wzorkami – zaznacza Narodowe Centrum Kultury.