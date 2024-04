Pixie cut, bixie cut, clavi cut - oto modne fryzury na wiosnę 2024. Zobacz inspiracje od stylistów [8.04.2024 r.]

Zadbane paznokcie, makijaż, stylowa fryzura to must have współczesnej kobiety. Ważne, by fryzura była dobrana do kształtu twarzy, a kolor włosów do typu cery. W profesjonalnych salonach fryzjerskich kobiety mogą liczyć na doradztwo w sprawie doboru właściwej fryzury. Dobry fryzjer doradzi, podpowie w czym danej kobiecie będzie najbardziej do twarzy. Bo to niezwykle ważne, by czuć się dobrze we własnej skórze. Idealna fryzura może w tym pomóc.