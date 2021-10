Płaca Minimalna 2022 i zmiany pensji po Nowym Ładzie. Tyle dostaniemy teraz na konta! [8.10.21 r.]

Podwyżka pensji do 3010 złotych brutto oznacza, że "na rękę" pracownik będzie dostawał na dotychczasowych zasadach ok. 2210 złotych. Gdyby wynagrodzenie przeliczyć z uwzględnieniem zmian podatkowych w ramach "Nowego Ładu" (trwa proces legislacyjny), to minimalna pensja netto wyniosłaby już ponad 2363,56 zł. Ile mogłyby wynosić wyższe pensje po prowadzeniu zmian podatkowych? Zobacz wyliczenia kolejnych kwot na kolejnych slajdach naszej galerii.

Michał Sierek/Polska Press