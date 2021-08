Płaca minimalna i stawka godzinowa każdego roku idą w górę. O ile w 2022 roku? [24.08.2021 r.]

"Solidarność" postuluje 3100 zł brutto (2270 zł netto) i 21,75 zł brutto (18,70 zł na rękę). Argumentuje, że ceny rosną, a na stawce minimalnej pracuje 13 proc. osób w Polsce. To szczególnie ci wykonujący prace proste lub zatrudnieni w produkcji.

Nie ma pracownika, który nie chciałby zarabiać więcej.

"Jeśli komuś wydaje się, że łatwo wyżyć za najniższą pensję (w tym roku to 2800 zł brutto, tzn. ok. 2100 zł netto - red.), to się bardzo myli. Zawsze jest tyle szumu wokół kolejnej podwyżki, a najwięcej krzyczą ci, którzy nigdy za tak małe pieniądze nie pracowali. Proponuję, żeby nasi szefowie sami sobie obniżyli wypłaty do takiej kwoty. Oczywiście, że minimalna powinna być większa, tym bardziej, że koszty życia są coraz wyższe. Człowiek nie pracuje dla przyjemności, bo głównie, żeby mieć na rachunki, a na przyjemnościach zawsze musi oszczędzać" - tak wpisała się bydgoszczanka na forum naszej Strefy Biznesu.