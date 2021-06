Płace i dwory w Kujawsko-Pomorskiem. Sami zobaczcie jakie mamy perły! [zdjęcia]

W kanonie Odznaki Krajoznawczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest 51 zabytkowych pałaców i dworów tych najbardziej znaczących dla regionu, godnych zwiedzenia. Zdecydowanie nie jest to jednak pełna lista tych zabytków.

My także nie będziemy się silić się na zaspokojenie apetytu na cały tort, by tak kulinarnie określić wszystkie takie obiekty w regionie. Ale i tak spore kęsy podamy, byście u progu sezonu turystycznego mogli zaplanować kierunek i wielkość "konsumpcji". W te rejony zaprosimy „Pałacowe dania” będziemy wydawać w czerwcowych, sobotnich numerach „Gazety Pomorskiej”. Pierwszy już jutro, 5 czerwca – otwarciem będą powiaty inowrocławski, mogileński i żniński. O zabytkach wokół Włocławka, czyli generalnie w dawnym województwie włocławskim, przeczytacie 12 czerwca, zaś wokół Grudziądza 19 czerwca. Na koniec – na 26 czerwca - zostawiamy sobie rezydencje wokół Bydgoszczy, z szerszą perspektywą ku północy regionu. Każdorazowo będą to dwie okraszone zdjęciami strony. Podajemy na tacy cały region Na początku jednak, dla pobudzenia apetytu przed tym co znajdzie się na naszych łamach już jutro i w kolejnych wydaniach, zapraszamy na krótki przegląd z perspektywy całego regionu kujawsko-pomorskiego.

Będziemy podziwiać kunszt budowniczych z dawnych epok, zwykle tym bardziej finezyjny, im większa była zasobność kiesy fundatorów. A i ich smak miał w tym dziele swoje miejsce. Stare pałace i dwory to rodowe rezydencje, którym towarzyszyły zabudowania folwarczne (czyli gospodarce) i tereny zielone, przekształcane w przemyślany sposób w parki i wspaniałe ogrody.

Zawieruchy zrobiły swoje Zabytkowych obiektów rezydencjonalnych jest w województwie kujawsko-pomorskim ok. 330, folwarcznych 380, a parkowych ponad 400. Te trzy wartości nie są jednakie, bowiem zawieruchy dziejowe, pożary, zarazy i przekształcenia majątkowe zrobiły swoje. Podczas II wojny światowej pałace i dwory w naszym regionie były często w rękach niemieckich ziemian lub instytucji (np. Wschodnio-Niemieckiego Towarzystwa Zagospodarowania Wsi), ewentualnie jako ośrodki rehabilitacji dla żołnierzy (Turzno) lub domy opieki (np. Dom Matki w Nawrze).

Po wejściu do Polski Armii Radzieckiej pałace często padały łupem zwycięzców. Zdarzało się też, że były plądrowane i podpalane przez wycofujące się wojska niemieckie. Przykładem jest piękny ongiś pałac w Runowie Krajeńskim, wzniesiony w roku 1595 przez hrabiego Jana Orzelskiego. W roku 1945 podpalili go wycofujący się Niemcy, a to co stanowiło w nim jeszcze jakąś wartość, zostało szybko rozszabrowane. Odtąd budowla pozostaje w ruinie, choć trzeba przyznać malowniczej.

Na stan wielu zabytków wpłynęła nacjonalizacja majątków ziemskich po wojnie, przejmowanie ich przez Skarb Państwa, co często sprowadzało się do zorganizowania w nich siedzib Państwowych Gospodarstw Rolnych lub szkół (zwykle rolniczych), ewentualnie magazynów. Były też bardziej mroczne epizody, gdy w niektórych obiektach organizowano "ośrodki" pracy dla więźniów. Mozolnie podnoszone z ruin To co państwowe, wspólne, to także niczyje, więc niedoinwestowane, zaniedbywane, popadające w ruinę. To co działo się za PRL-u, czy popularniej mówiąc komunie, zostało tu i ówdzie utrwalone w krajobrazie naszych wsi jako chylące się ku ruinie. Na szczęście znaleźli się ludzie (czasem majętne firmy), którzy po przekształceniach społeczno politycznych, a co za tym idzie i gospodarczych po 1989 rokiem, odkupili od państwa ocalałe dobra i zaczęli podnosić je z upadku.

W ostatnich latach, dzięki staraniom samorządu województwa kujawsko-pomorskiego i wsparciu funduszy europejskich, odbudowano znajdujący się w ruinie dawny dwór Orpiszewskich w Kłóbce na wschodzie Kujaw, a teraz kończona jest odbudowa znajdującego się w Dusocinie koło Grudziądza dworu należącego niegdyś do światowej sławy chirurga Ludwika Rydygiera.

W "Pomorskiej" opiszemy zabytki przedstawiające najbardziej wartościowe i co tu dużo mówić piękne obiekty, a także te mające największą wartość historyczną, których mury pamiętają zupełnie nieprawdopodobne zdarzenia. Pokażemy też (choć znacznie rzadziej) ruiny.

1000 lat historii w Komierowie Pałacami związanymi wyjątkowo mocno z historią są te w Komierowie na Krajnie i w Lubostroniu koło Łabiszyna. Pierwszy obiekt, a właściwie miejsce w jakim się znajduje, to ewenementem na skalę kraju - od X wieku, czyli początku polskiej państwowości i chrześcijaństwa, jest (znów pomijając zawieruchy dziejowe) w rękach jednej rodziny - Komierowskich. Za protoplastę rodu uchodzi czeski rycerz Bossuta, który wedle podań miał towarzyszyć księżnej Dobrawie w 965 roku jako jej eskorta w drodze do Polski na zaślubiny z Mieszkiem I. Został tu i w podzięce za wierną służbę otrzymał majątek na Krajnie. Ta stanowiła wtedy graniczące z księstwem pomorskim północne kresy państwa piastowskiego, wcale nie spokojne, toteż dzielny rycerz i jego następcy musieli strzec granicy. Najpierw ich stanicą był gródek obronny, potem dwór obronny, który ostał się do roku 1656, gdy zniszczyli go Szwedzi.

Współczesny pałac jest efektem rozbudowy w latach 1924-29 wcześniejszej budowli. Nadano mu styl neobarokowo- klasycystyczny. W roku 1997 Komierowscy odzyskali rodowy majątek i w ostatnich latach urządzili w nim hotel. W miejscu ustronnem a lubem Wzór formy najpiękniejszej jaki nasuwa się najpierwej na myśl nazywa się Lubostroń. To dawna posiadłość hrabiego Fryderyka Skórzewskiego w "miejscu ustronnem a lubem" - jak mawiał. Historia tego miejsca nie sięga tak głęboko w historię jak w Komierowie, ale jest nią nasiąknięte rzecz można do bólu. Tutejsze dobra, w tym folwark Piłatowo, kupił w roku 1764 gen. wojsk koronnych hr Franciszek Skórzewski. Ale dopiero jego syn Fryderyk postanowił wybudować tu wspaniały pałac. Prace zlecił generałowi - majorowi Stanisławowi Zawadzkiemu, wybitnemu architektowi doby stanisławowskiej. Architekt wzorował się na słynnym dziele Andrea Palladio - Villi Rotunda w pobliżu Vicenzy. I tak w latach 1795-1800 powstał klasycystyczny pałac na rzucie kwadratu z wyniosłą przykrytą kopułą rotundą.

W tych wspaniałych wnętrzach odbywały się spotkania polskich patriotów, przedstawicieli najznakomitszych arystokratycznych rodów, luminarzy nauki i sztuki. Zwłaszcza po upadku powstań narodowych.

Dziś pałac jest uznawany za jeden z najcenniejszych i najlepiej zachowanych klasycystycznych rezydencji w Polsce. Bohater z Ugoszcza Pałac w miejscowości Ugoszcz (gm. Brzuze, pow. rypiński) zbudowano w latach 60. XIX wieku na miejscu starego dworu. Okazałą rezydencję w stylu eklektycznym zbudowano z funduszy Julii Borzewskiej, która przekazała go w spadku synowi Zdzisławowi. Po nim majątek przejął syn Antonii. W historii potomnych zapisał się bohaterską kartą - 16 sierpnia 1920 roku poległ w obronie pałacu atakowanego przez odział wojsk sowieckich. Wieść o zbliżającym się nieprzyjacielu przynieśli przerażeni chłopi. Borzewski szybko odesłał goszczących u niego znajomych i swoją żonę, po czym przygotował się do obrony. Walczył wiele godzin, a broń ładowali mu służąca i lokaj. Jego zwłoki zabrała Hanna Zembrzuska z pobliskiego majątku Brzuze, przyjaciółka Borzewskich. Antoni został pochowany w rodowej kaplicy na cmentarzu przyklasztornym w Oborach.