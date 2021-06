Plaża w Chmielnikach oblegana. Jakie w 2001 roku ceny wypoczynku? Sprawdziliśmy [zdjęcia]

W najbliższych dniach synoptycy zapowiadają ocieplenie, a to oznacza najazd gości na kąpielisko w Chmielnikach. Już w miniony weekend nie można było narzekać na frekwencję, choć temperatura oscylowała w granicach 23-25 stopni C.

Wstęp na plażę w Chmielnikach kosztuje tyle co rok temu, czyli 5 zł od osoby. Za darmo wchodzą dzieci do lat 10. Postawienie auta na parkingu również kosztuje tyle co rok temu. Stawka wynosi 2 zł za każdorazowy wjazd na parking, bez limitu czasu. Kto chce zostać nad jeziorem kilka dni nocować może np. w namiocie. Rozstawienie kosztuje 15 zł za dobę (namiot do 4 osób) plus 15 zł za dobę od każdego z gości. Ryczałt za energię elektryczną to 10 zł za dobę. W ofercie są też pokoje 1-4 osobowe w cenie 200 zł za dobę od pokoju.