Pluskwy na osiedlu w Bydgoszczy. Atakują i gryzą w nocy - zobaczcie nadesłane zdjęcia [10.09.2023]

- Trzeba to nagłośnić! Wcześniej były karaluchy, a od sierpnia walczymy z pluskwami - mówi pani Natalia. - My z sąsiadką przeprowadzałyśmy już dezynsekcję naszych mieszkań, na co są dowody w postaci protokołów. Zawiadomiłam opiekę społeczną, sanepid i ADM, który jest zarządcą 11-piętrowego budynku, bez skutku. Jedna dezynsekcja kosztuje 400 zł, a po niej trzeba spędzić noc w hotelu, za co musieliśmy zapłacić i też mam dowód. Mąż, gdy pierwszy raz został pogryziony, poszedł do lekarza, który najpierw stwierdził, że ma alergię na słońce. Był leczony sterydami, maściami, kremami. Pieniądze wydane niepotrzebnie, bo dopiero po czasie zauważyliśmy insekty.