Po awarii w Inowrocławiu. Gaz ma już około 30 procent odbiorców z terenu miasta Dominik Fijałkowski

Monterzy PSGaz pracują na terenie Inowrocławia w systemie 24-godzinnym. Po sobotniej awarii w poniedziałek rano (2 listopada) udało się im uruchomić ponowne dostawy gazu do 30 proc. budynków na terenie miasta. Pixabay

Jak informuje inowrocławski ratusz, po wielkiej sobotniej awarii trwa wznawianie dostaw gazu do budynków na terenie miasta. Do dzisiejszego poranka, 27 listopada, ekipom udało się przywrócić dostawy tego paliwa do 30 proc. obiektów.