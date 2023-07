Po deszczu na liściach pojawiły się plamy. To są najczęstsze choroby ogórka

- Drugi rok z rzędu liście ogórków rosnących na grządce pokryły się plamami. Wtedy i teraz stało się to po deszczach - dodaje.

Uprawy ogórka w województwie kujawsko-pomorskim zajmują w 2023 roku 284,56 hektarów. Najwięcej ogórków - 61,12 ha - rośnie w powiecie lipnowskim. Wiele upraw prowadzi się pod osłonami, coraz częściej dotyczy to też uprawy amatorskiej. Czytelniczka spod Brodnicy zastanawia się na kupnem tunelu foliowego.

Ogórek jest wrażliwy na choroby i wymaga żyznej, przepuszczalnej gleby, zasobnej w próchnicę. Optymalne pH wynosi 6.5 - 7.0. Gleby zbyt kwaśne powinny być wcześniej wapnowane. Należy to zrobić jesienią, ale nie w tym samym roku, co nawożenie obornikiem.

Dla uprawy ogórka w warunkach polowych korzystne są przedplony: zboża, koniczyna, lucerna, mieszanki bobowatych, warzywa kapustne, groch, buraki ćwikłowe, por, pomidor, rzodkiew i rzodkiewka. Do niekorzystnych zalicza się: ogórki, cukinie, dynie, melon, kawon oraz (ze względu na ryzyko wystąpienia nicieni): marchew, seler, cebula, ziemniak, buraki cukrowe, cykoria, fasola, sałata.