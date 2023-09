Po głośnym ślubie Dariusza z programu Sanatorium miłości i Joli z Inowrocławia. Miłość kwitnie! Młoda para przed podróżą poślubną

Postanowiliśmy sprawdzić, co nowego u Jolanty i Dariusza Kosiec, uczestnika programu "Sanatorium miłości", którzy pod koniec lipca 2023 r. wzięli ślub w podinowrocławskim Sikorowie.

Przypominamy, że Jola z Inowrocławia i Dariusz, uczestnik programu "Sanatorium miłości" w TVP wzięli ślub cywilny w podinowrocławskim Sikorowie, w obiekcie "Jaśminowy Gaj" . - Tydzień po ślubie cieszyliśmy się sobą, później Darek wrócił do Norwegii. W miniony poniedziałek wrócił do Polski na urlop. Teraz chcemy nacieszyć się sobą, mamy w planach wyjazd nad morze - mówi Jola Kosiec. Para wyznaje, że związek na odległość nie jest łatwy. - Rozłąka jest trudna, jak się kogoś kocha. Bardzo tęskniliśmy za sobą - zdradzają w rozmowie z nami.

Sesja w słonecznikach

Wśród prezentów ślubnych znalazły się między innymi zaproszenia do spa i voucher na sesję zdjęciową. - Zaplanowaliśmy ją w lawendzie i słonecznikach, żeby uchwycić na fotografiach ostatnie podrygi lata. Po powrocie Darka do Polski skorzystaliśmy z bonu na masaż. Tak umilamy sobie chwile we dwoje - mówią nowożeńcy.