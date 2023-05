Po nawałnicy z 2017 roku. Spotkanie z udziałem wojewody w powiecie tucholskim

Nawałnica stulecia dokonała ogromnych zniszczeń m.in. w powiecie tucholskim. W poniedziałek (8.05.2023) odbyła się konferencja „Region 6 lat po nawałnicy w 2017 r.”, podczas której przypomniano tragedię nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 i mówiono o tym, jak udało się zniwelować skutki i odbudować zniszczenia m.in. dzięki wsparciu rządowemu i z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Spotkanie odbyło się na terenie Nadleśnictwa Tuchola. Wydarzenie, w którym uczestniczył m.in. Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, połączone było z akcją symbolicznego sadzenia drzew na terenach po nawałnicy. Podsumowano rządowe wsparcie, działania służb mundurowych i samorządów. - To, co przeszło przez województwo to coś, z czym wcześniej się wcześniej nie spotkaliśmy. 10,5 tys. uszkodzonych budynków, 5,5 tys. rodzin, które ucierpiało - liczby robią wrażenie - mówił wojewoda Bogdanowicz. - Zablokowane drogi, które trzeba było szybko odblokować. Brak prądu 115 tys. odbiorców, więc utraciliśmy łączność w telefonii komórkowej. Odbudowa terenu powiatów: tucholskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, żnińskiego, częściowo bydgoskiego - trwała kilka lat. Do samorządów i mieszkańców ze środków rządowych trafiło ponad 300 mln zł. Teren został odbudowany: 116 zadań drogowych, ponad 250 km dróg odbudowanych. Drzewa wyrywane z częścią asfaltu były do odbudowy - z rezerwy MSWiA. Jesteśmy tu, bo rok 2023 to ostatni etap, który właśnie się kończy, gdy była realizowana odbudowa lasów. Lasy Państwowe wykazały się wielkim profesjonalizmem i dyrektorowi i pracownikom bardzo dziękuję. Dziękuję też służbom mundurowym. Pokazali, jak można się poświęcić i wykonać pracę dla społeczeństwa. Zaangażowało się także wojsko, dziękuję. Heroizm był też ze strony pracowników Enei, którzy pracowali bez przerwy, by ludzie mieli prąd, mogli odbudować domostwa.

- Huragan powalił ponad 18 tys. hektarów lasu, masa powalonych drzew to ponad 6 mln metrów sześciennych. Takiej katastrofy żaden leśnik nie pamięta - mówił Jarosław Molendowski, dyrektor Toruńskich Lasów Państwowych. - Było lato, baliśmy się, że jedna iskra sprawi pożar i kataklizm się podwoi. Dla leśników to rzecz straszna. Przez ten okres naprawiliśmy to, co uszkodziła przyroda. Musieliśmy wyhodować 137 tys. sadzonek, by odnowić las. I te powierzchnie odnowiliśmy, by las powstał na nowo - co kosztowało 1 mld złotych. 1,3 mln metrów lasów prywatnych też zostało zniszczonych. Też im staraliśmy się pomóc. Rok 2023 to ostatnie obsadzenie 500 ha powierzchni poklęskowej.

Teren województwa kujawsko-pomorskiego należał do tych, które ucierpiały najbardziej. Od nawałnicy, która dotknęła m.in. powiat tucholski, minie wkrótce sześć lat. - Nawałnica z 2017 roku bardzo dotknęła gminę Tuchola - mówi Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi. - Przez wiele miejsc na mapie naszej gminy przeszedł prawdziwy armagedon. Jednak w tym trudnym czasie nie zostaliśmy pozostawieni jako samorząd sami sobie. Mogliśmy liczyć na duże wsparcie ze strony wojewody kujawsko-pomorskiego, który nas wtedy odwiedzał, patrzył na straty i wspierał oraz ze strony administracji rządu. Ta współpraca była bardzo dobra. Także z firmą Enea, strażakami. Wyremontowaliśmy osiem dróg, których modernizacja wcześniej nawet by się nam nie śniła. Wszystkie z 80-procentowym dofinansowaniem. Udało się te prace wykonać do końca 2018 roku. Natomiast w 2019 roku, przy ponownym wsparciu ze środków rządowych przeznaczonych na usuwanie skutków nawałnicy, naprawiliśmy jeszcze jedną, dziewiątą drogę. Kolejny raz okazało się, że to, co nas nie zabije, to nas wzmocni.

Burmistrz podkreśla, że łatwo nie było, ponieważ problemów do rozwiązywania w okresie po nawałnicy nie brakowało. - Trzeba było zadbać nie tylko o usunięcie z lasów połamanych drzew, uporządkowanie terenu, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo mieszkańców - wskazuje Tadeusz Kowalski. - W niektórych miejscach mieszkały chorujące osoby, które w każdej chwili mogły potrzebować transportu karetką pogotowia, a dojazd był utrudniony, bo były koleiny, zniszczone drogi, rozjechane przez maszyny wywożące drzewo. W akcjach po nawałnicy ucierpiał eksploatowany wówczas bardziej niż zwykle sprzęt strażacki. - Dwie nasze jednostki, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zakupiły nowe duże wozy gaśnicze, na które udało się pozyskać fundusze zewnętrzne - informuje burmistrz Tucholi. - To pozytywne aspekty tego zdarzenia. Obserwuję z radością, że przyroda sobie z tym kataklizmem poradziła szybko. Lasy się odnawiają, np. jadąc z Komorzy do Woziwody widać piękny las, w którym już można się schować. Struktura lasów może z podniesioną głową patrzeć na to, jak sobie poradzono u nas po tym zdarzeniu. Ponadto, w obliczu tej tragedii, ludzie pokazali, że potrafią współdziałać, że są razem.

Jak mówi burmistrz Kowalski, po nawałnicy sama gmina Tuchola pozyskała ponad 8 mln złotych dofinansowania na drogi, pieniądze otrzymały też inne gminy, starostwo - na drogi powiatowe. - My z województwa kujawsko-pomorskiego byliśmy najbardziej dofinansowani w tamtym okresie na zadania mające zniwelować skutki nawałnicy i na projekty związane z odbudową po niej, jest więc za co dziękować wojewodzie Bogdanowiczowi - dodaje Tadeusz Kowalski.

Konferencja prasowa w Nadleśnictwie Tuchola

Zobaczcie zdjęcia ze spotkania w powiecie tucholskim

