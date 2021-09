Po Nordic Astrum została niebezpieczna dziura w ziemi. Nowy inwestor najpierw musi prawnie przejąć grunt

- Zastanawiam się, co robi miasto i dlaczego pozwala na to, by teren po Nordic Astrum stwarzał zagrożenie - pyta nasza Czytlniczka. -Czy naprawdę musi dojść do nieszczęścia, by ktoś wziął odpowiedzialność za brak zabezpieczenia terenu? Tam są głębokie wykopy porośnięte trawą, więc o wypadek nietrudno.

Przesyła też fotografie, które zrobiła w czasie spaceru na Babiej Wsi. Widać na nich teren gęsto porośnięty chwastami. W tle powyżej gruntu wystają elementy stalowej konstrukcji, która jeszcze poprzedni inwestor, Nordic Development zabezpieczył wykop.