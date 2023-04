Po ogromnym pożarze na Osowej Górze „Helgesen” nie poddaje się – już ma plan odbudowy produkcji

Marcin Rybacki szacuje ostrożnie straty na 10 milionów złotych. Hala była wynajmowana, ale pożar strawił też całe linie produkcyjne i zapasy magazynowe, zerwał łańcuch dostaw, na które czekały współpracujące z bydgoską firmą podmioty na trzech kontynentach. Najpóźniej za 3 tygodnie skończą im się tak potrzebne dla własnej produkcji komponenty, a to wysokospecjalistyczne zbiorniki hydrauliczne, w które wyposażane są wszystkie maszyny budowlane, w tym ogromne koparki.

- Dlatego tak ważne jest jak najszybsze wznowienie produkcji, czego zresztą chce cała nasza załoga. Do końca kwietnia pracownicy otrzymali postojowe. Na razie są zabezpieczeni finansowo i to było dla mnie najważniejsze. Równie ważne, a nawet najważniejsze jest to, że w tym feralnym pożarze nikt z załogi nie ucierpiał. Na zmianie było 31 osób – kontynuuje Marcin Rybacki