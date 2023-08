Po sezonie rozpocznie się budowa pomostu na plaży w Pieczyskach

W podkoronowskich Pieczyskach wciąż pełnia letniego sezonu. W upalne dni trudno znaleźć na plaży wolne miejsce na rozłożenie koca. Tak jest tu od początku wakacji. Tegoroczne lato jest wyjątkowo udane dla kąpieliska, zjechało dużo gości. Ze świecą szukać wolnych miejsc w pobliskich pensjonatach.

Faktem jest, że to popularne kąpielisko nad Zalewem Koronowskim na przestrzeni ostatnich kilku lat zmieniło się nie do poznania. Wypoczywać można nie tylko na piasku. Część terenu obsiano trawą, na której także można rozłożyć koc. W wielu miejscach pojawiły się kwiaty, zbudowano taras z leżakami, wiatę z miejscem na ognisko, plac zabaw w kształcie statku, żagle zacieniające, promenadę, nowe przebieralnie i toalety. Brakuje jednak pomostu, to duży mankament tego kąpieliska, ale już niedługo tak będzie.