Po specjały do Gruczna. W tym roku na Festiwalu Smaku triumfowały przetwory

- Przede wszystkim litewski chleb – poprosiła turystka z Torunia, która przyjechała do Gruczna po kresowe smakołyki. Poznała je podczas wakacji na Litwie. - Wiem, że polski chleb jest najlepszy, ale kromka chleba litewskiego z kawą na śniadanie – ten zestaw mnie zachwycił. To słodkawy chleb, często z dodatkiem miodu i kminku. Wspaniały smak, który na długo pozostaje w ustach - wyjaśnia.

Bardzo smaczne octy i oleje

Najbardziej oblegano wystawców nagrodzonych. Co rok Festiwal Smaku w Grucznie organizuje konkurs na Smak Roku. W 2023 roku ubiegało się o niego ok. 80 produktów i Grand Prix przyznano oxymelowi ziołowemu Eliksir Życia. Oxymel to octowy macerat ziołowy, słodzony miodem, może być pikantny. To bomba odpornościowa, podobnie jak wiele innych produktów, oferowanych przez nagrodzoną firmę EkoAnka z Malborka. Tej samej producentce przyznano w tym roku na Festiwalu Smaku w Grucznie I miejsce w kategorii „przetwory owocowo-warzywne” za ocet z tarniny.