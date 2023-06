Po takich produktach mocz dziwnie pachnie. Oto możliwe przyczyny nietypowego zapachu moczu [8.06.2023] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Dziwny, nieprzyjemny i intensywny zapach moczu może sugerować chorobę, ale również być wynikiem stosowania niektórych leków czy diety. Zobacz teraz na kolejnych slajdach, jakie produkty mogą sprawić, że mocz dziwnie pachnie. unsplash.com Zobacz galerię (12 zdjęć)

Dziwny zapach moczu może mieć wiele przyczyn. Zdrowy mocz ma słomkowy kolor, jest jasny, przejrzysty i ma lekki, niemal niewyczuwalny zapach. Gdy mocz ma nietypowy zapach, może być to objaw choroby układu moczowego lub nerek. Jednak na zapach moczu mogą wpływać też inne produkty spożywcze. Eksperci twierdzą, że to, co jemy i pijemy, może wpływać na zapach moczu. Zobacz teraz, jakie produkty mogą sprawić, że mocz dziwnie pachnie.