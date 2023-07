Po takim czasie stracisz dostęp do usług jak nie będziesz płacić rachunków. Tak możesz stracić prąd, gaz, wodę i inne media [12.07.23]

Niepłacenie rachunku wiąże się z odcięciem usługi i długiem do spłacenia wobec usługodawcy. Za opóźnienie będziemy musieli zapłacić odsetki karne. Często również za ponowne podłączenie musimy zapłacić dodatkową opłatę. Ponowne podłączenie usługi może potrwać kilka dni.

Nieopłacenie rachunków może zdarzyć się każdemu. Czasem jest to wynikiem kłopotów finansowych a czasem zwykłego roztargnienia.

Po tylu latach przedawniają się długi. To musisz wiedzieć o przedawnieniu

Niepłacenie rachunków skutkuje wpisem do Krajowego Rejestru Dłużników, a potem dłużnika może czekać wizyta komornika. Wpis do KRD będzie miało swoje konsekwencje długofalowo. Wiąże się to z utrudnieniami zawierania umów kredytowych czy zakupów na raty.