Po tylu latach przedawniają się długi. Przedawnienie długów w 2024 roku - tych długów nie trzeba spłacać [3.03.2024 r.]

Przedawnienie długu - co to takiego?

Przedawnienie długu to termin funkcjonujący w polskim prawie. Oznacza czas, po upływie którego wierzyciel nie może już dochodzić roszczeń wobec dłużnika na drodze sądowej. Przedawnienie długu uniemożliwia zaistnienie takiej sytuacji, że dług staje się zobowiązaniem wieczystym. W innym przypadku dłużnik nie miałby żadnej szansy na pozbycie się długu do końca życia.

Jednak, co ważne, przedawnienie długu nie oznacza, że dług został anulowany, a zobowiązanie przestało istnieć. Niemożliwe staje się jedynie egzekwowanie długu na drodze sądowej. Gdy dług się przedawnia, dłużnik nie ma już obowiązku spłaty zobowiązania.

Ważne! Jeśli dłużnik spłacał dług, gdyż nie wiedział o przedawnieniu, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy płaconych już po przedawnieniu. Co więcej, gdy dłużnik nieświadomie spłaca przedawniony dług, co do którego jest nakaz spłaty, następuje przerwanie biegu przedawnienia.