Po ulicach Grudziądza jeździ w pełni elektryczny 18-metrowy przegubowiec. Testy potrwają do 5 stycznia. Mamy zdjęcia

- Autobus ma dwa silniki centralne o bardzo dużej mocy 160 kilowatów, baterie znajdują na dachu pojazdu czyli w miejscu najbardziej bezpiecznym chronionym przed kolizją. Może pomieścić ponad 120 pasażerów. Ma 40 miejsc siedzących - o zaletach pojazdu mówi Marta Chmolewska, kierownik regionalny kierownik sprzedaży autobusów MAN. - Może przejechać 350 km.

Ponieważ znajdujemy się w okresie świątecznym, wewnątrz pojazdu jest oświetlenie LED w wersji kolorowej, świątecznej. Testowany na grudziądzkich ulicach MAN jest w sprzedaży od dwóch lat. Produkowany w fabryce w Starachowicach.

MZK Grudziądz użytkuje już autobusy elektryczne, jednak testowany MAN jest pierwszym przegubowcem w pełni napędzany silnikami elektrycznymi. Komfort jazdy chwali sobie Łukasz Cybulski, kierowca przegubowca: - Jest zdecydowanie ciszej podczas jazdy niż w innych autobusach. Co jest najważniejsze podczas prowadzenia pojazdu o takich gabarytach? - Dostosowanie do warunków. Trzeba po prostu obserwować co na drodze się dzieje.