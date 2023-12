Po wielkiej awarii sieci Inowrocław dziękuje gazownikom! Płyną słowa wdzięczności i uznania dla nich za sprawne działanie

- Każdego dnia w pracach, których celem było przywrócenie dopływu gazu do inowrocławskich gospodarstw domowych, wzięło udział średnio 130 gazowników. Przyjechali do Inowrocławia z Bydgoszczy, Zabrza, Opola, Łodzi, Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina, Gdańska, Olsztyna i Warszawy - mówi Grzegorz Cendrowski , rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa. Gazownicy byli zakwaterowani w inowrocławskich hotelach.

W dniach 5-11 grudnia 2023 r. w Inowrocławiu odbędzie się dodatkowa akcja przewonienia gazu ziemnego. To następstwo wielkiej awarii stacji zasilającej miasto w gaz. Gazownicy apelują, aby w wypadku u…

Pracowali w pocie czoła

Inowrocławianie są wdzięczni pracownikom za to, że stanęli na wysokości zadania. Słowa podziękowania kierują do centrali firmy. Chętnie uzewnętrzniają się także na facebookowych grupach. - Pragnę złożyć w imieniu Inowrocławia, szczególnie ul. Kościelnej, wyrazy wdzięczności za przywrócenie w moim domu ogrzewania, ciepłej wody i ciepłych posiłków. Panowie pracują nocami w pocie czoła, mimo że na dworze ujemna temperatura - takie ciepłe wiadomości wciąż spływają do siedziby PSG.