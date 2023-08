Pociągiem do Pragi! Do stolicy Czech pojedziemy bez przesiadek z Bydgoszczy i Inowrocławia!

„Praga. Szykujcie się na niezapomnianą przygodę”

W składzie będą miały bardzo nowoczesne wagony i - jak nieoficjalnie dowiedział się rynek-kolejowy.pl - składy ma wyprodukować Siemens w konsorcjum ze Skodą.

„Podróż do Pragi to fascynujące przeżycie dla każdego, kto lubi podziwiać przepiękną architekturę, bawić się w nocnych klubach, dobrze zjeść i napić się regionalnego piwa w swojskich, czy też bardziej ekskluzywnych restauracjach. Co warto zobaczyć w Pradze? Jeśli najdzie Cię ochota na relaks i rekreację, także znajdziesz tu coś dla siebie. Zdziwisz się, jak szybko i wygodnie dotrzesz z nami do stolicy Czech. Szykujcie się na niezapomnianą przygodę!” - tak już dziś intercity.pl zachwala wyjazdy do Pragi, choć na razie jednak tylko Warszawy, Krakowa, Katowic, Przemyśla i Terespola.