Poczta Polska zatrudni pracowników przed świętami w Bydgoszczy i Toruniu. Ile można zarobić za godzinę? [stawki, formularz zgłoszeniowy]

Ze względu na sytuację pandemiczną w Polsce, operator narodowy spodziewa się istotnego wzrostu popytu na usługi kurierskie i paczkowe podczas najbliższego okresu świątecznego, o co najmniej 60 proc. w stosunku do miesięcy wcześniejszych. Poczta Polska przygotowuje się do obsłużenia nawet dwukrotnie większej liczby przesyłek niż przeciętnie notowanych wielkości w roku – w tym również z okazji Black Friday.