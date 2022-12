Pod dom sióstr z Golubia Dobrzynia podjechał mężczyzna. Oszukiwał "na węgiel"

51-latek podjechał pod dom dwóch sióstr z powiatu golubskiego i zaoferował im węgiel w okazyjnej cenie. Paniom towar się spodobał. Zapłaciły za węgiel 3000 złotych, a sprzedający miał go zdjąć z samochodu i zostawić obok kotłowni. Lokatorki weszły na chwilę do domu. W tym czasie mężczyzna ulotnił się z gotówką i opałem. Do zdarzenia doszło na początku października 2022, ale policja dopiero teraz powiadomiła o incydencie. Funkcjonariusze ustalili i zatrzymali 51-letniego mieszkańca powiatu poznańskiego. Mężczyzna usłyszał zarzut. Może nawet 8 lat spędzić za kratkami.