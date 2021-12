Pod tymi znakami zodiaku rodzą się największe zrzędy. Oto ranking stworzony przez astrologów [23.12.2021]

Zastanawialiście się kiedyś, czemu niektórzy z nas marudzą, zrzędzą, są uprzejme, kochliwe? Czy wpływ na to ma wychowanie? Ale przecież nawet rodzeństwo posiada odmienne cechy. Skąd to się bierze? Jedni twierdzą, że wpływ na to mogą mieć gwiazdy, a co za tym idzie znak zodiaku, pod jakim się rodzimy.Uznaje się mylnie, że zrzędzenie to domena kobiet! Ale to oczywiście nieprawda. Zdarza się narzekać każdemu z nas. Niektórzy jednak zrzędzą zdecydowanie częściej niż inni. Zdaniem astrologów przyczyną może być znak zodiaku, pod jakim się urodzili, Jak się okazuje, są znaki wyjątkowo zrzędliwe! Szczegóły na kolejnych slajdach.

pixabay/zdjęcie ilustracyjne