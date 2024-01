Podatek po waloryzacji emerytury. Tyle zabierze emerytom skarbówka od marca 2024 - mamy wyliczenia [30.01.2024] S

Osoby mające emerytury wyższe niż 2500 złotych brutto muszą zapłacić od świadczenia podatek.

Od 1 marca 2024 roku seniorzy odczują skutki nowej waloryzacji emerytur, a dla niektórych będzie to doświadczenie słodko-gorzkiego smaku. Warto zauważyć, że więcej emerytów niż dotychczas będzie zobowiązanych do opłacania podatku PIT. Dla osób otrzymujących obecnie 2 tys. 300 zł brutto, konieczne będzie przygotowanie się na to, że część podwyżki zostanie przeznaczona na podatek dochodowy.