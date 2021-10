Podczas pikniku charytatywnego będziemy mogli pomóc 30-letniej Monice Lewandowskiej z Brodnicy, chorującej na nowotwór

W najbliższy weekend mieszkańcy Brodnicy i powiatu brodnickiego będą mieli kilka okazji do wyjścia z domu.

W piątek, 22 października w Brodnickim Domu Kultury będą mogli zobaczyć spektakl "Miłosna pułapka", na który bilety w cenie 89 zł można kupić w sekretariacie BDK.

W sobotę, 23 października o g. 11 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy będzie można wziąć udział w rodzinnym pikniku charytatywnym, podczas którego zbierane będą pieniądze na leczenie 30-letniej Moniki Lewandowskiej z Brodnicy, która w maju 2021 r. dowiedziała się, że choruje na nowotwór złośliwy trzonu macicy mięsak IV B z przerzutami do otrzewnej i jelita cienkiego. 16 czerwca podczas operacji usunięto jej macicę wraz z przydatkami, węzły chłonne i wyrostek robaczkowy, a także 60 cm jelita cienkiego. Chociaż ta trudna operacja przebiegła bez powikłań, rokowania nie są dobre, ponieważ jest to zaawansowany stopień nowotworu. W sierpniu Monika rozpoczęła chemioterapię w Opolu - 6 cykli co 3 tygodnie. Wiąże się to z kosztami obejmującymi przejazd do Opola, nocleg, wizyty u lekarzy, zakup lekarstw. W planach jest także wykupienie diety i korzystanie z drogich wlewów witaminowych. Aby uzbierać pieniądze na te wszystkie niezbędne wydatki, które mogą uratować życie Moniki, na stronie www.zrzutka.pl utworzono zbiórkę pieniędzy, dostępną pod tym linkiem. Cel to 40 tys. zł, a na dzień 21 października zebrano ok. 19 tys. zł.