Podlej tym grządki, a cebula obrodzi. Ten nawóz sprawi, że cebule nie będą się mieścić na grządkach! [8.06.2024 r.] Agnieszka Kasperek

Cebula to warzywo smaczne, bardzo zdrowe, a do tego łatwe w uprawie. To wielka satysfakcja, gdy możemy zjeść warzywa, które samodzielnie wyhodowaliśmy. Cebulę można uprawiać w ogródku, na balkonie, a nawet po prostu w donicach na oknie. Gdy hodujemy cebulę, mamy też własny szczypiorek - pyszny, świeży, chrupiący. Domowe nawozy wracają do łask. Są skuteczne, dostępne praktycznie od ręki, tanie - bo wykorzystujemy organiczne odpadki, a do tego potrafią zdziałać cuda. Twoja cebula będzie rosła szybko, gdy zastosujesz ten domowy nawóz.