Podlewaj tą miksturą zamiokulkasa, a wypuści mnóstwo nowych liści. Trik na bujny rozrost zamiokulkasa [24.06.2024 r.]

Zamiokulkas to piękna, ozdobna roślina domowa. Zwykle uprawa zamiokulkasa jest dość łatwa, nawet dla osób, które nie mają ręki do kwiatów, jednak zdarza się, że liście zamiokulkasa żółkną, brązowieją, a nowe nie wyrastają. W takiej sytuacji trzeba odpowiednio zadbać o roślinę, by znów odżyła i wypuściła nowe liście. Ten domowy nawóz sprawi, że twój zamiokulkas będzie bujny i wypuści nowe liście i młode, zielone pędy. Zobacz sprawdzony przepis na tani domowy nawóz do zamiokulkasa.

Zamiokulkas - ozdoba mieszkania

Zamiokulkas to jedna z popularniejszych roślin doniczkowych hodowanych w polskich domach. Jest nie tylko piękny i ozdobny, ale także dość niewymagający, jeśli chodzi o pielęgnację. Mówi się, że zamiokulkas, obok skrzydłokwiata, to jeden z łatwiejszych w uprawie kwiatów, nie zmarnieje nawet u osób, o których mówi się, że nie mają ręki do kwiatów.

Czy zamiokulkas to sukulent?

Zamiokulkas to sukulent. Oznacza to, że ta roślina przystosowała się do życia w trudnych warunkach, gdzie jest mało wody, i gromadzi ją w specjalnej tkance - magazynuje wodę w liściach oraz podziemnych kłączach. Zamiokulkas bowiem naturalnie występuje w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej w Afryce (Kenia, Mozambik, RPA, Tanzania, Zimbabwe, Zanzibar).

Co lubi zamiokulkas?

Zdrowy zamiokulkas ma zielone, błyszczące, mięsiste liście. Może dorastać nawet do 1,5 metra wysokości. Zamiokulkas najlepiej rośnie w lekko zacienionym miejscu, bez przeciągów i nagłych zmian temperatur. Lubi mieć od czasu do czasu przetarte z kurzu liście, by mógł dobrze przyswajać światło słoneczne, jednak nie lubi moczenia liści.

Dlaczego zamiokulkas żółknie i nie ma nowych liści?

Zamiokulkas zdecydowanie nie lubi nadmiaru wody. Zbyt częste i zbyt obfite podlewanie może skończyć się tym, że roślina szybko zmarnieje i nie da się jej już uratować, gdyż od nadmiaru wody gniją korzenie. Zamiokulkas, jako że pochodzi z obszarów, gdzie gleba jest bardzo żyzna, zdecydowanie lubi i potrzebuje nawożenia. Dzięki zastosowaniu odpowiednich nawozów szybko wypuszcza nowe, młode pędy w jasnozielonym kolorze.

Podlewaj tą miksturą zamiokulkasa, a wypuści mnóstwo nowych liści

Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, koniecznie dodaj ten nawóz do doniczki. Szybko zobaczysz efekty - zamiokulkas będzie rósł jak szalony. Ten przepis na nawóz do zamiokulkasa jest łatwy, tani i skuteczny - zobacz w galerii.