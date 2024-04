Podlewaj tym piwonię raz na tydzień, a bujnie zakwitnie. Oto sprawdzony trik na mnóstwo pąków [14.04.2024 r.]

Piwonia - co to za kwiat

Piwonia - czego nie lubi

Piwonie bardzo nie lubią przesadzania. Może wówczas dojść do uszkodzenia korzeni, co może nawet wstrzymać kwitnienie na 3 lata! Dlatego należy starannie przemyśleć miejsce, gdzie posadzimy piwonie, by mogły tam zostać na lata. Kwitnienie piwonii może również opóźnić zbyt głębokie sadzenie. Zalecana głębokość to 3-5 cm.