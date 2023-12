Podwójna waloryzacja emerytur po zmianie rządu potwierdzona. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto emerytur 2024 [12.12.2023]

Druga waloryzacja emerytur - o co chodzi?

Według pomysłu Koalicji Obywatelskiej waloryzacje emerytury i rent miałaby odbywać się dwa razy w ciągu roku. Tradycyjnie do waloryzacji dochodziłoby od 1 marca, ale to nie wszystko. Druga waloryzacja emerytur i rent miałaby mieć miejsce we wrześniu każdego roku na podstawie inflacji z pierwszej połowy roku. Jeśli wskaźnik inflacji przekroczyłby 5 proc., to nadwyżka od tego progu będzie wyznaczała poziom waloryzacji. To dobra i nieco rozczarowująca obecnie wiadomość. Dlaczego?

Dobra to taka, że w ostatnich miesiącach inflacja spada. Według prognoz analityków w pierwszej połowie nowego roku będzie wynosić już tylko około 6,5 proc. Jeśli taki stan by się utrzymał, to waloryzacja wrześniowa w 2024 zostałaby zwiększona tylko o 1,5 proc. Druga podwyżka emerytur nie zapowiada się więc na wysoką, ale byłaby zabezpieczeniem na przyszłość w przypadku kolejnych czasów inflacji w kraju. Trzeba pamiętać także, że na razie to przedwyborcza obietnica Koalicji Obywatelskiej, a nie obowiązujące prawo! Decyzję w tej sprawie w głosowaniu podejmie nowy parlament.