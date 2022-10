Podwyżka podatków i opłat lokalnych 2023. Tyle zapłacimy za mieszkanie, psa czy auto. Mamy stawki

Zgodnie z przepisami, podatki i opłaty są co roku podnoszone o wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze danego roku, a więc w 2023 roku wzrosną o 11,8 proc. Po szczegóły zapraszamy do dalszej części artykułu - kliknij w prawo i przejdź do następnych slajdów.

Sandra Szymańska