Podwyżki cen na horyzoncie. Tak, kolejne! Tym razem podrożeją chleb, makaron i wypieki

Ceny mąki nie nadążają za ceną pszenicy, która rekordowo podskoczyła (w Polsce i na świecie). W efekcie, podrożeje wszystko, co zostanie wyprodukowane z tegorocznej mąki.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, koszt pszenicy może przełożyć się na wzrost ceny mąki o aż 25 procent. Według cytowanego prezesa Polskiej Izby Makaronu - Marka Dąbrowskiego, makaron ma być droższy o 10-15 proc.

- Tak, będą podwyżki pieczywa. Wprawdzie jeszcze ich nie wprowadziliśmy, ale obserwujemy, kto pierwszy w naszej okolicy zdecyduje się na nieuniknione – opowiada Cecylia Kobylska, która współprowadzi rodzinną piekarnię w Grudziądzu. - Mąka to podstawowy surowiec, a drożeje w tak błyskawicznym tempie, że łapię się za głowę. Podwyżki jej cen zaczęliśmy odczuwać pod koniec lipca, stawki rosną w zatrważającym tempie, a – dowiedzieliśmy się od przedstawiciela jednego z młynów, że na tym wcale nie koniec. Trzeba podkreślić, że droższa jest nie tylko mąka, ale również tłuszcze. Kolejna kwestia wpływająca na ceny - wzrosło minimalne wynagrodzenie. Nie sztuką jest pozwalniać ludzi czy iść na łatwiznę przy produkcji, sztuką jest utrzymać poziom. To, co oferujemy, powstaje na zasadzie „z dziada pradziada”. Jest pozbawione polepszaczy i – jak mawiam – wymaga więcej pieszczenia. Wkładamy w pracę całe serce, więc chcemy godnie zarobić, a - w tym momencie, nawet woda mineralna na sklepowych półkach, jest droższa niż chleb. Nasz bochenek kosztuje 2,80 zł - za mało. Aby interes się opłacił, cena powinna wzrosnąć o 50 groszy.