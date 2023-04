Podwyżki dla nauczycieli 2023. Takie pieniądze dostaną jeszcze nauczyciele w tym roku [stawki - 17.04.23 r.]

Podwyżki dla nauczycieli 2023. Na takie pieniądze mogą liczyć wychowawcy jeszcze w 2023 roku

1 stycznia 2023 roku weszło w życie rozporządzenie rządu w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także minimalnej stawki za godzinę. To jednak nie koniec podwyżek. W lipcu czekają nas kolejne podwyżki pensji. Wzrost wynagrodzenia nie ominie również nauczycieli i innych pracowników budżetówki.

Dotychczas minimalne wynagrodzenie wynosiło 3010 z, od stycznia 2023 wzrosło do do 3490 zł, a stawka godzinowa z 19,70 zł do 22,80 zł.

Przeczytaj także: Takie kwoty pieniędzy skarbówka oddaje emerytom. Mamy tabele wyliczeń po Polskim Ładzie!