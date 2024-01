Podwyżki dla nauczycieli niższe niż zapowiadane 1500 zł? Poseł Szczucki w Toruniu: "Robi się z tego 100 kłamstw"

- I tak, nauczyciel początkowy ma otrzymać podwyżkę w wysokości 1218 zł, mianowany 1167, a nauczyciel dyplomowany 1365 zł. To, jakby nie patrzeć, nie jest 1,5 tys. zł do wynagrodzenia zasadniczego - wylicza poseł Szczucki.

Jeden ze stu konkretów

Przypomnijmy, że obecny premier zapowiadał polepszenie sytuacji płacowej wśród nauczycieli podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej, która odbyła się na początku września w Tarnowie. - W ciągu pierwszy 100 dni każdy polski nauczyciel, każda polska nauczycielka, dostaną podwyżkę do (wynagrodzenia) zasadniczego minimum 1,5 tys. zł, co znaczy 30 proc. podwyżki dla wszystkich nauczycieli – zaznaczał lider PO.

Parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości nazywa słowa wypowiedziane przez premiera Donalda Tuska nieprawdziwymi: - To jest kolejne oszustwo. Zamiast stu konkretów, powoli robi się z tego sto oszustw.

Z czego te rozbieżności mogą wynikać?

- Zapowiadane było 1500 zł podwyżki dotyczy wynagrodzenia średniego. Uwzględniane są jednak różne dodatki, na przykład wychowawstwo i inne. A przecież w Tarnowie było powiedziane, że chodzi o wynagrodzenie zasadnicze - mówi polityk. - A jeszcze, kiedy się uwzględni, że z 23 mld zł, które są na to przeznaczane, 12 mld my zabezpieczyliśmy w budżecie, to wychodzi na to, że Donald Tusk realnie dokłada 11 mld zł. Faktycznie zatem dokłada mniej niż 500 zł na jednego nauczyciela w budżecie przyjętym ostatecznie, który teraz przechodzi przez kolejne etapy procesu legislacyjnego.