Podwyżki w bankach w 2023 roku - stan na sierpień 2023. Zobaczcie ile teraz kosztują usługi bankowe [21.08.2023 r.]

Aktualnie większość z nas posiada konto w banku. Oferta banków na rynku jest tak duża, że możemy dostosować je do naszych potrzeb. Większość banków oferuje konto za zero niektóre z nich pod pewnymi warunkami. I między innymi te warunki ulegają zmianie. Sprawdzamy, co zmieniło się w ofertach bankowych w 2023 roku.

Koniecznie przeczytaj:Kiedy dojdzie przelew? Takie są teraz godziny przelewów w bankach

Posiadanie konta bankowego daje możliwość dokonywania szeregu operacji finansowych, takich jak przelewanie środków pomiędzy różnymi rachunkami, płacenie kartą, oszczędzanie czy inwestowanie.