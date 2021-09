Pogoda na październik. Ciepłe promienie słońca w pajęczej sieci. Na Kujawach i Pomorzu temperatura nawet do 21 stopni

- Prognozowane wartości ciśnienia w najbliższych dwóch tygodniach dają nadzieję, że właśnie tak będzie. Ponadto, będąc w lesie zauważyłem, że pająki ostro pracują i ich sieci są coraz większe. To znak, że one też wyczuwają okres stabilnej pogody – mówi bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk.

Słupek rtęci idzie w górę

W piątek (1 października) w regionie słupek rtęci w regionie podniesie się do 16-17 kresek, zaś w sobotę (2 października) już 19-20. Jeszcze cieplej będzie w niedzielę (3 października) - do 21 stopni. W weekend należy też spodziewać się silniejszych porywów wiatru z południowego zachodu i południa.

Jeśli popada, to obficie

W poniedziałek (4 października) zacznie się nieco ochładzać, tego dnia – według różnych prognoz – maksymalna temperatura sięgnie od 15 do 19 stopnie. Co do wtorku opinie meteorologów są już jednoznacznie – będzie tylko do 16 stopni.